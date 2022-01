Minaccia i passanti con coltello e pistola | agente interviene e lo spara alle gambe VIDEO

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Momenti di tensione stamane a San Giovanni a Teduccio dove un immigrato è stato feritoda colpi diesplosi da un militare della Guardia di Finanza. Latoria è avvenuta in via 2 giugno. Un immigrato avrebbeto icon une unarisultata essere poi arma giocattolo. Sarebbe intervenuto anche un finanziere che hato colpendo l’uomo. Indagini della Guardia di Finanza in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... è un venditore ambulante), per poi tornare all'interno e continuare a minacciare di morte il proprietario, il tutto sotto gli occhi esterrefatti di clienti e. Il negozio, peraltro, si trova ...Un finanziere ha sparato e ha ferito un immigrato alle gambe. È successo in viale 2 giugno, a San Giovanni a Teduccio. L'uomo aveva brandito un coltello minacciando i. Sul posto polizia e carabinieri.Un uomo è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco a San Giovanni a Teduccio, Napoli est, dopo aver tentato di accoltellare un militare della Guardia di Finanza, intervenuto coi colleghi per la segna ...Arrestato un ambulante marocchino che prima avrebbe scatenato un putiferio in un market, per poi scagliarsi contro gli agenti di polizia intervenuti in pieno centro ...