Matteo Berrettini | “Ho vinto perché lo volevo di più | potevo chiudere in 3 set Fiducioso per gli ottavi”

Advertising

WeAreTennisITA : BERRETTINI DOMA ALCARAZ ?????? Partita con alti e bassi di Matteo, che comunque riesce a battere la furia spagnola al… - ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - Eurosport_IT : Abbiamo 4? italiani da sostenere a Melbourne ???? ?? Lorenzo Sonego ?? Camila Giorgi ?? Jannik Sinner ?? Matteo Berr… - settalese : RT @WeAreTennisITA: BERRETTINI DOMA ALCARAZ ?????? Partita con alti e bassi di Matteo, che comunque riesce a battere la furia spagnola al sup… - Steba661 : RT @GiuseLatorraca2: Bravissimo Matteo #Berrettini! Grande vittoria per 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(5).Ora avanti fino alla fine! Ma #Alcaraz è… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini

Al termine di una battaglia epica conclusa al 'super tie - break' del quinto setsconfigge il 18enne Carlos Alcaraz, astro nascente del tennis spagnolo, e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il punteggio finale in favore del romano, ...Di seguito il VIDEO di, che cade e si fa male alla caviglia agli Australian Open 2022, venendo soccorso da Carlos Alcaraz . Il 25enne romano, finalista a Wimbledon, tornerà in campo tra un paio di giorni ...Condividi questo articolo:Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Berrettini nel quinto set ha avuto una grande reazione, da giocatore con carattere che è poi la qualità dei campioni, ha giocato un set esemplare ...Australian Open 21 Gennaio 2022, dopo il grande colpo di Berrettini, torna in campo anche Jannik Sinner favorito per approdare agli ottavi.