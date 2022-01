LIVE Sci alpino, Seconda Prova Cortina in DIRETTA: Sofia Goggia studia le traiettorie ideali verso la gara (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL NUOVO PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA A Cortina: E’ CAMBIATO TANTO Programma, orari, Tv e streaming delle gare di Cortina – I precedenti di Sofia Goggia a Cortina – Il nuovo allenatore di Mikaela Shiffrin per le discipline veloci – I precedenti dell’Italia a Cortina – La cronaca della prima Prova Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda Prova cronometrata della discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino. Fari puntati in casa Italia soprattutto su Sofia Goggia in una due giorni fondamentale per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA A: E’ CAMBIATO TANTO Programma, orari, Tv e streaming delle gare di– I precedenti di– Il nuovo allenatore di Mikaela Shiffrin per le discipline veloci – I precedenti dell’Italia a– La cronaca della primaBuongiorno e benvenuti alladellacronometrata della discesa libera di, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci. Fari puntati in casa Italia soprattutto suin una due giorni fondamentale per la ...

