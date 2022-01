Green pass obbligatorio anche per tabaccherie, librerie e per ritirare la pensione: Draghi firma il Dpcm (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ora è ufficiale: dal primo febbraio per ritirare la pensione alla posta, comprare le sigarette al tabaccaio o un libro in libreria, sarà necessario dotarsi di Green pass. Basterà quello base, ottenibile con un tampone negativo fatto nelle ultime 48 o 72 ore, in base al tipo di test. Se, ovviamente, non si è vaccinati o in alternativa guariti dal Covid. A deciderlo è stato il governo. Oggi il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm che evidenza le attività ritenute ‘essenziali’. E tra le quali non figurano tabaccherie e librerie, a meno che non siano in chioschi all’aperto. Non è passata nemmeno la deroga che avrebbe permesso di ritirare la pensione alla posta senza l’utilizzo della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ora è ufficiale: dal primo febbraio perlaalla posta, comprare le sigarette al tabaccaio o un libro in libreria, sarà necessario dotarsi di. Basterà quello base, ottenibile con un tampone negativo fatto nelle ultime 48 o 72 ore, in base al tipo di test. Se, ovviamente, non si è vaccinati o in alternativa guariti dal Covid. A deciderlo è stato il governo. Oggi il premier Mariohato ilche evidenza le attività ritenute ‘essenziali’. E tra le quali non figurano, a meno che non siano in chioschi all’aperto. Non èata nemmeno la deroga che avrebbe permesso dilaalla posta senza l’utilizzo della ...

