Green Pass, ecco dove non serve: l’elenco completo di tutte le attività (Di venerdì 21 gennaio 2022) È arrivata la firma sul nuovo Dpcm che definisce l’elenco completo di tutte le attività dove si potrà accedere senza il Green Pass. Nelle attività in cui è possibile acquistare beni di prima necessità, dunque si potrà accedere tranquillamente senza esibire la certificazione verde. Per tutto il resto, invece, occorre avere il Green Pass. Sigarette, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) È arrivata la firma sul nuovo Dpcm che definiscedilesi potrà accedere senza il. Nellein cui è possibile acquistare beni di prima necessità, dunque si potrà accedere tranquillamente senza esibire la certificazione verde. Per tutto il resto, invece, occorre avere il. Sigarette, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - Agenzia_Ansa : 'Negli ospedali solo con il Super green pass', denuncia in Puglia. 'Verificare se le limitazioni determinano respon… - Frances21611009 : RT @mgmaglie: 'Senza green pass niente pensione. Salta l’esenzione per gli uffici postali'. Ti ricordi la #Grecia? Ecco, ci siamo. E questo… - ArmandoCapone : RT @NicolaPorro: ??Ultima ora ?? #Greenpass, siamo alla follia: divieto di ritirare la pensione. Ecco le pazze regole dell'ultimo #dpcm ???? ht… -