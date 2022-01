Covid, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. Puglia e Sardegna diventano gialle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio diin giallo e diin. L'articolo .

Advertising

Corriere : Abruzzo, muore di Covid il leader dei no vax Luigi Marilli. L’amico: «Le vostre idee lo hanno ucciso» - Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - comunicalonews : La Sicilia passa in zona arancione insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Lo ha deciso il Ministro d… - verdiana_v : RT @Radio1Rai: ??#Covid Puglia e Sardegna in zona gialla, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. Nuova ordinanza d… - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??#Covid Puglia e Sardegna in zona gialla, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. Nuova ordinanza d… -