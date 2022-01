Così l’inflazione entra nella partita del Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle variabili dell’equazione per l’elezione del Presidente della Repubblica è da ieri mattina 20 gennaio alle 11 entrata anche l’inflazione. L’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat), ha reso noto che i prezzi al consumo segnano un +5% su base tendenziale, come indicato dalla stima flash e dal consensus (ossia le quantificazioni dei maggiori centri statistici). Nel mese precedente si era registrato un incremento del 4,7%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4%, come indicato dalla stima preliminare e dal consesus, ed in linea con il mese precedente. l’inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita del 2,6% su base annua, che conferma la stima flash e quanto indicato dal consensus. Il dato è in linea con quanto registrato ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle variabili dell’equazione per l’elezione del Presidente della Repubblica è da ieri mattina 20 gennaio alle 11ta anche. L’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat), ha reso noto che i prezzi al consumo segnano un +5% su base tendenziale, come indicato dalla stima flash e dal consensus (ossia le quantificazioni dei maggiori centri statistici). Nel mese precedente si era registrato un incremento del 4,7%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4%, come indicato dalla stima preliminare e dal consesus, ed in linea con il mese precedente.core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita del 2,6% su base annua, che conferma la stima flash e quanto indicato dal consensus. Il dato è in linea con quanto registrato ...

