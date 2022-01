Contagi oggi: i dai sul Covid-19 aggiornati al 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 179.106 su 1.117.553 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 373 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +9, mentre quelli ordinari a -174. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 171.565. L’incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala l’indice di trasmissibilità Rt. L’incidenza è pari a 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2022) rispetto a 1988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2022) della scorsa settimana. Rispetto alla settimana precedente cala l’indice Rt che questa settimana si ferma all’1,31. Resta stabile il tasso di occupazione in terapia ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022) Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 179.106 su 1.117.553 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 373 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +9, mentre quelli ordinari a -174. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 171.565. L’incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala l’indice di trasmissibilità Rt. L’incidenza è pari a 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2022) rispetto a 1988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2022) della scorsa settimana. Rispetto alla settimana precedente cala l’indice Rt che questa settimana si ferma all’1,31. Resta stabile il tasso di occupazione in terapia ...

