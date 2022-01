Call of Duty: Phil Spencer dice che la serie rimarrà su PlayStation (Di venerdì 21 gennaio 2022) Phil Spencer risponde ai dubbi dei giocatori, che si domandano se Call of Duty rimarrà su PlayStation dopo la recente acquisizione. Stanno uscendo numerose informazioni e importanti dettagli circa l’acquisizione recentissima di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Nelle scorse ore si è parlato molto di cosa potrebbe accadere in futuro ai numerosi titoli dell’enorme casa videoludica, ipotizzando un’arrivo piuttosto probabile di esclusive per il Game Pass di Xbox. Tuttavia Phil Spencer, nominato proprio poche ore fa come CEO di Microsoft Gaming, ha già cercato di rassicurare l’utenza di piattaforme esterne a quelle di proprietà di Microsoft, sostenendo come l’azienda non intenda allontanare le community da esse. Ma i dubbi riguardo il destino di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022)risponde ai dubbi dei giocatori, che si domandano seofsudopo la recente acquisizione. Stanno uscendo numerose informazioni e importanti dettagli circa l’acquisizione recentissima di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Nelle scorse ore si è parlato molto di cosa potrebbe accadere in futuro ai numerosi titoli dell’enorme casa videoludica, ipotizzando un’arrivo piuttosto probabile di esclusive per il Game Pass di Xbox. Tuttavia, nominato proprio poche ore fa come CEO di Microsoft Gaming, ha già cercato di rassicurare l’utenza di piattaforme esterne a quelle di proprietà di Microsoft, sostenendo come l’azienda non intenda allontanare le community da esse. Ma i dubbi riguardo il destino di ...

Advertising

Akumabat : RT @MashimaVerse: Polina Petrova by Hiro Mashima (Call of Duty Vanguard) - a_al_sakif10 : RT @MashimaVerse: Polina Petrova by Hiro Mashima (Call of Duty Vanguard) - zeldrvs : RT @MashimaVerse: Polina Petrova by Hiro Mashima (Call of Duty Vanguard) - jenriqueng : RT @MashimaVerse: Polina Petrova by Hiro Mashima (Call of Duty Vanguard) - AladdinleMagi : RT @MashimaVerse: Polina Petrova by Hiro Mashima (Call of Duty Vanguard) -