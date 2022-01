AEW: Moxley ritorna a Rampage, Cargill difende il titolo per la prima volta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda, sul canale TNT, un nuovo episodio di Rampage. Nella scorsa puntata di Dynamite, abbiamo assistito al ritorno in televisione di Jon Moxley, che con un promo emozionante ha spiegato ai propri fan il motivo della sua assenza ed ha subito ricevuto un’offerta per un match, da parte di Ethan Page, che ha ovviamente accettato. TBS Title Match e non solo Anna Jay ha sfidato la prima campionessa TBS della storia, Jade Cargill, ad un match 1 vs 1 per la cintura di quest’ultima. La wrestler della Georgia, reduce da un match cruentissimo (con Tay Conti vs The Bunny & Penelope Ford) avrà la sua prima possibilità di vincere un titolo nella federazione. Ecco la lista di tutti i match che andranno in onda questa sera su Rampage: Jon ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda, sul canale TNT, un nuovo episodio di. Nella scorsa puntata di Dynamite, abbiamo assistito al ritorno in televisione di Jon, che con un promo emozionante ha spiegato ai propri fan il motivo della sua assenza ed ha subito ricevuto un’offerta per un match, da parte di Ethan Page, che ha ovviamente accettato. TBS Title Match e non solo Anna Jay ha sfidato lacampionessa TBS della storia, Jade, ad un match 1 vs 1 per la cintura di quest’ultima. La wrestler della Georgia, reduce da un match cruentissimo (con Tay Conti vs The Bunny & Penelope Ford) avrà la suapossibilità di vincere unnella federazione. Ecco la lista di tutti i match che andranno in onda questa sera su: Jon ...

