17 morti e 59 feriti dall’esplosione nel Ghana occidentale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Almeno 17 persone sono state uccise e 59 ferite giovedì in una devastante esplosione in una città del Ghana occidentale dopo che un camion che trasportava esplosivi destinati a una mina si è scontrato con una motocicletta, ha affermato il governo. L’esplosione nel Ghana occidentale L’esplosione ha lasciato un enorme cratere e ridotto dozzine di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Almeno 17 persone sono state uccise e 59 ferite giovedì in una devastante esplosione in una città deldopo che un camion che trasportava esplosivi destinati a una mina si è scontrato con una motocicletta, ha affermato il governo. L’esplosione nelL’esplosione ha lasciato un enorme cratere e ridotto dozzine di

Ultime Notizie dalla rete : morti feriti A Cagliari 2 pedoni morti e 55 feriti gravi in un anno: via Is Mirrionis la strada più pericolosa Due pedoni morti, 55 feriti gravi e 68 feriti lievi. E' il bilancio del 2021 a Cagliari, in base ai dati forniti dalla polizia municipale. C'è un brusco aumento dei feriti gravi rispetto ai 5 anni precedenti. ...

Pakistan, separatisti beluci rivendicano attentato a Lahore ... un gruppo etnico separatista di questa regione del Pakistan, ha rivendicato l'attentato dinamitardo avvenuto oggi nella città di Lahore, che ha causato 3 morti e 24 feriti. Si tratta del primo ...

