Virus in Campania | diminuiscono i positivi ma aumentano i ricoveri | il bollettino

Advertising

Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 17.056 (*) di cui: Positiv… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 21.670 (*) di cui: Positiv… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 9.370 (*) di cui: Positivi… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 17.677 (*) di cui: Positivi… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 19.788 (*) di cui: Positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

...la scorsa settimana che un membro della famiglia del premier era risultato positivo al, senza ... E' stabile in Abruzzo (al 20%), Calabria (17%),(12%), Emilia Romagna (17%), Friuli ...Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano, oggi ilfa registrare 16.977 positivi su 102.720 tamponi esaminati , 79 in meno di ieri con 907 test processati in meno. Di questi, 10.954 su 65.533 sono positivi al ...La curva dei casi dà segnali di stabilizzazione, seppur su numeri altissimi. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 188.797 tra 1.110.266 tamponi, di cui 822.316 test rapidi. L’incidenza sale al ...Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 16.977 positivi su 102.720 tamponi esaminati, 79 in meno d ...