Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 20 01 22

Leggi su isaechia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Niente, amici, io ho capito che ormai, giunti al 2022 io non reggo più il Trono classico a. Non è manco un fatto di chi c’è sul trono e chi c’è a corteggiare perché tanto ciclicamente vediamo le stesse cose, le stesse tipologie di persone, le stesse risposte, le stesse frasi, gli stessi atteggiamenti, persino gli stessi modi di vestire, muoversi e gesticolare. E’ tutto così standardizzato e privo di ogni forma di originalità che il problema non è nemmeno più indagare se questo o quello siano veri o falsi, siano sinceri o bugiardi, il problema è che se anche fossero veri, e se anche fossero sinceri io sarei PIENA lo stesso. Vogliamo parlare di Federica Aversano? E’ una ragazza bellissima (per i miei gusti estetici una delle ragazze più belle viste di recente nel programma), mi giungono anche voci che sia una brava ragazza e io non ho ...