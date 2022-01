Tommaso Zorzi contro Soleil Sorges: “Non credevo fosse così!” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ex vincitore del Grande Fratello Vip si è raccontato stasera nella diretta fatta con la mamma di Andrea Zenga, ex gieffino della stessa edizione di Zorzi, Roberta Termali per il format Instagram “A casa mia“. La donna ha avuto modo di parlare a lungo con il ragazzo partendo dagli esordi nel mondo dei reality ed esplorando tutte le sfaccettature della sua vita. Ovviamente non è mancata la parentesi Grande Fratello. A proposito del quale Zorzi dice: “È impossibile recitare, soprattutto quando dura 6 mesi, saresti da Oscar. Vieni fuori esattamente per quello che realmente sei, che è un’arma a doppio taglio. Ti può andare bene come ti può veramente cancellare definitivamente e far scomparire dalla faccia della televisione”. Come sempre Zorzi ha brillato per schiettezza nell’esprimere le sue opinioni e ha parlato in particolare di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ex vincitore del Grande Fratello Vip si è raccontato stasera nella diretta fatta con la mamma di Andrea Zenga, ex gieffino della stessa edizione di, Roberta Termali per il format Instagram “A casa mia“. La donna ha avuto modo di parlare a lungo con il ragazzo partendo dagli esordi nel mondo dei reality ed esplorando tutte le sfaccettature della sua vita. Ovviamente non è mancata la parentesi Grande Fratello. A proposito del qualedice: “È impossibile recitare, soprattutto quando dura 6 mesi, saresti da Oscar. Vieni fuori esattamente per quello che realmente sei, che è un’arma a doppio taglio. Ti può andare bene come ti può veramente cancellare definitivamente e far scomparire dalla faccia della televisione”. Come sempreha brillato per schiettezza nell’esprimere le sue opinioni e ha parlato in particolare di ...

