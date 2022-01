Tennis: Australian Open, Sinner al terzo turno (Di giovedì 20 gennaio 2022) Melbourne, 20 gen. -(Adnkronos) - Jannik Sinner vola al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo e 11 del seeding, sconfigge il 32enne statunitense Steve Johnson, numero 104 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3 in un'ora e 42 minuti. Sinner affronterà sabato il giapponese Taro Daniel, numero 120 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Melbourne, 20 gen. -(Adnkronos) - Jannikvola aldell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo e 11 del seeding, sconfigge il 32enne statunitense Steve Johnson, numero 104 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3 in un'ora e 42 minuti.affronterà sabato il giapponese Taro Daniel, numero 120 del mondo e proveniente dalle qualificazioni.

