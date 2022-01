Sonego-Kecmanovic, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lorenzo Sonego va a caccia di un posto negli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il piemontese si gioca questa possibilità contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 77 del mondo. E’ sicuramente un’enorme occasione per la testa di serie numero 25, che deve provare a sfruttare al meglio una parte di tabellone molto favorevole dopo l’esclusione di Novak Djokovic. Sonego dovrà essere bravo a reggere la pressione dell’essere favorito. Finora sono arrivate due vittorie abbastanza convincenti contro Sam Querrey ed Oscar Otte, ma ora si alza il livello. Kecmanovic ha sconfitto all’esordio Salvatore Caruso e poi in una battaglia di tre set l’americano Tommy Paul. Per entrambi è uno dei match più importanti della carriera, visto che nessuno dei due si era mai spinto ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lorenzova a caccia di un posto negli ottavi di finale degli. Il piemontese si gioca questa possibilità contro il serbo Miomir, numero 77 del mondo. E’ sicuramente un’enorme occasione per la testa di serie numero 25, che deve provare a sfruttare al meglio una parte di tabellone molto favorevole dopo l’esclusione di Novak Djokovic.dovrà essere bravo a reggere la pressione dell’essere favorito. Finora sono arrivate due vittorie abbastanza convincenti contro Sam Querrey ed Oscar Otte, ma ora si alza il livello.ha sconfitto all’esordio Salvatore Caruso e poi in una battaglia di tre set l’americano Tommy Paul. Per entrambi è uno dei match più importanti della carriera, visto che nessuno dei due si era mai spinto ...

