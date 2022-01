Siria: Onu, 3 bambini morti per freddo e maltempo nel nord (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tre bambini sono morti e altri due sono in fin di vita nel nord - ovest della Siria a causa di una intensa e prolungata ondata di maltempo e dell'abbassamento delle temperature che hanno colpito ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tresonoe altri due sono in fin di vita nel- ovest dellaa causa di una intensa e prolungata ondata die dell'abbassamento delle temperature che hanno colpito ...

giusyoni : @Mauri_SMM_SEO E non a caso l'Onu è solo un carrozzone burocratico e mangiasoldi. Non ha fermato lo scempio in Siria e se ne sbatte di ogni - Mishimajakowskj : @LunelliDavide @yenisey74 Sono 6, il 20% circa della popolazione, certificati dall'ONU. Tendenza in aumento, probab… - Damianodanny1 : ONU: QUALSIASI CAMBIO DI GOVERNO IN SIRIA È FUORI QUESTIONE inviato Nazioni Unite X la Siria afferma che situaz… - ParliamoDiNews : - contro_informa : ONU: Qualsiasi cambio di governo in Siria è fuori questione -

Guerra delle spie tra Ankara e Roma per il controllo di Tripoli Mi aveva chiesto mappe della Siria e informazioni sul Mediterraneo orientale, sulla Libia, sulle ... accusato da varie organizzazioni internazionali e dalle agenzie Onu d'essere legato al business del ...

Siria: Onu, 3 bambini morti per freddo e maltempo nel nord - Ultima Ora

