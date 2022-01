Sgombero locali occupati da Casapound a Roma | sei agenti feriti

Advertising

gualtierieurope : Due poliziotti feriti e un’auto della polizia locale vandalizzata durante lo sgombero dei locali dell’Inps a Casal… - SimoneAlliva : 9 fumogeni e 2 bombe carta sono stati esplosi contro i poliziotti da una quarantina di militanti di #Casapound che… - terradelricordo : RT @SimoneAlliva: 9 fumogeni e 2 bombe carta sono stati esplosi contro i poliziotti da una quarantina di militanti di #Casapound che si son… - gred_vet : RT @gualtierieurope: Due poliziotti feriti e un’auto della polizia locale vandalizzata durante lo sgombero dei locali dell’Inps a Casal Ber… - alberto02259892 : RT @gualtierieurope: Due poliziotti feriti e un’auto della polizia locale vandalizzata durante lo sgombero dei locali dell’Inps a Casal Ber… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgombero locali

Sei agenti sono rimasti feriti a Roma negli scontri con i militanti di Casapound che si sono opposti alle operazioni dideioccupati abusivamente in via Orti di Malabarba e via Enrico Cosenz. Negli attimi di concitazione - spiega la questura di Roma - sono stati feriti sei agenti del reparto mobile. Uno ...Le operazioni disi sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in preda a forte allarme. Le forze dell'ordine ...Salgono a 6 i poliziotti feriti durante le operazioni di sgombero dei locali dell'Inps occupati abusivamente del circolo Futurista di Casapound in via degli Orti di Malabarba, in ...Roma. Come già riportato questa mattina, c’è stato un maxi blitz da parte degli agenti della Polizia di Stato che, con l’aiuto della Polizia Locale Roma Capitale, sono intervenuti in via Enrico Cosenz ...