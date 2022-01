Sci | Goggia in testa nella prima prova a Cortina | ma con salto di porta

(Di giovedì 20 gennaio 2022)d'Ampezzo, 20 gennaio 2022 - Prime buone sensazioni per Sofiadi discesa libera sull'Olimpia delle Tofane did'Ampezzo in vista della gara di sabato. La bergamasca, ...

Coninews : All'attacco dell'Olympia delle Tofane! ??? Nel weekend la Coppa del Mondo di sci alpino femminile farà tappa a Cort… - sportface2016 : #Sci alpino, discesa #Cortina: #Goggia prima nel training cronometrato - RaiSport : Sofia #Goggia leader nella 1ª prova di discesa a #Cortina ?? Terza Federica #Brignone, entra nelle 15 anche Elena… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Goggia più veloce ma salta una porta nella 1/a prova della discesa a Cortina - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Goggia più veloce ma salta una porta nella 1/a prova della discesa a Cortina -

Brignone terzaconvincente, soprattutto a livello tecnico nella zona dei curvoni centrali e nella parte finale di scorrimento, ma anche Federica Brignone si candida a essere protagonista con ...Buona prestazione anche per Federica Brignone: la valdostana, terza a 33 centesimi da, è stata tecnicamente perfetta nei curvoni centrali della zona Scarpadon e molto veloce anche nel tratto ...Sofia Goggia ha chiuso al primo posto il training cronometrato di sci alpino in avvicinamento alle gare del weekend a Cortina d’Ampezzo, dove si disputeranno una discesa e un super-G. Sull’Olympia del ...Sofia Goggia davanti a tutte nel primo training cronometrato della discesa femminile di Coppa del mondo, in programma a Cortina d'Ampezzo. Sull'Olympia delle Tofane la campionessa bergamasca, ancora u ...