Sanremo 2022, Cristina D’Avena compie 40 anni di carriera e non si dà pace: «Amadeus cantiamo i puffi insieme all’Ariston?» (Di giovedì 20 gennaio 2022) «Faccio un appello ad Amadeus: se avesse voglia di cantare ‘La Canzone dei puffi’ con me sul palco dell’Ariston, sarebbe il top!». A lanciare la proposta al conduttore del festival di Sanremo è Cristina D’Avena. Nel giorno in cui l’hashtag #CristinaSanremo40 spopola sui social e diventa trend topic, ideato dai fan dell’artista per chiedere che vada a Sanremo per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, la D’Avena coglie l’occasione per cavalcare l’onda del Festival. «Non sarebbe male – dice Cristina ad AdnKronos -. Si parla tanto di leggerezza, e in questo momento c’è tanto bisogno di far venire fuori il nostro fanciullino, del quale a volte ci vergognamo perché pensiamo che sia una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 20 gennaio 2022) «Faccio un appello ad: se avesse voglia di cantare ‘La Canzone dei’ con me sul palco dell’Ariston, sarebbe il top!». A lanciare la proposta al conduttore del festival di. Nel giorno in cui l’hashtag #40 spopola sui social e diventa trend topic, ideato dai fan dell’artista per chiedere che vada aper festeggiare i suoi 40di, lacoglie l’occasione per cavalcare l’onda del Festival. «Non sarebbe male – dicead AdnKronos -. Si parla tanto di leggerezza, e in questo momento c’è tanto bisogno di far venire fuori il nostro fanciullino, del quale a volte ci vergognamo perché pensiamo che sia una ...

Advertising

fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - Radio105 : Lauraaaaaaa sììììì #Sanremo @LauraPausini #LauraPausini - IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - tommydeevee : Festival di Sanremo: Laura Pausini super ospite della seconda serata - SMSNEWSOFFICIAL : SANREMO 2022: AL VIA IL TOTOFESTIVAL. SECONDO SISAL MATCHPOINT FAVORITI MAHMOOD E BLANCO -