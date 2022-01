Puglia sempre in rosso nella mappa sul contagio da Covid dell’Ecdc La situazione non migliora (Di venerdì 21 gennaio 2022) nella mappa aggiornata del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie il rosso è il colore dominate. Le infezioni da coronavirus galoppano in tutta l’Ue e la regione degli ulivi resta tra le aree ad alto rischio di contagio. I parametri di riferimento dell’Ecdc sono il numero delle infezioni ogni 100mila abitanti nell’arco di 14 giorni e il tasso di positività ai tamponi. L'articolo Puglia sempre in rosso nella mappa sul contagio da Covid dell’Ecdc <small class="subtitle">La situazione non migliora</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 21 gennaio 2022)aggiornata del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ilè il colore dominate. Le infezioni da coronavirus galoppano in tutta l’Ue e la regione degli ulivi resta tra le aree ad alto rischio di. I parametri di riferimentosono il numero delle infezioni ogni 100mila abitanti nell’arco di 14 giorni e il tasso di positività ai tamponi. L'articoloinsulda Lanon proviene da Noi Notizie..

Advertising

emilianogriff78 : @johnnybambin2 @El_Pinta @impercezione Che - tranne Puglia/Campania - sono sempre andati in presenza anche lo scor… - justinispromise : Ma se il mio pacco shein è a Milano dal 10 Dicembre come può non essermi ancora arrivato? Cioè ho capito che sono i… - pr1ncessp4rk28 : @otbglt1 @girlwhoeatcarot sempre io che sto tornando a vivere in puglia consapevole del fatto che lì non facciano mai un cazzo- - advgiornalista : RT @AssoCare: Continuano i disagi negli ospedali pugliesi per la mancanza di Operatori Socio Sanitari e dal Concorso si assume sempre meno.… - AssoCare : Continuano i disagi negli ospedali pugliesi per la mancanza di Operatori Socio Sanitari e dal Concorso si assume se… -