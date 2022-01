Pedofilia Il rapporto choc della Diocesi di Monaco | accuse anche a Ratzinger | “Non agì”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Città del Vaticano – Sono almeno 497 le persone che hanno subito danni nell’ambito degli abusi pedofili nell’arcidi. Lo ha spiegato Martin Pusch leggendo il. Per lo più si tratta di giovani vittime di sesso maschile, il 60% dei quali in età compresa fra 8-14 anni. Le persone coinvolte negli abusi sessuali come artefici sono almeno 235, fra cui 173 preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali, 48 persone dell’ambito scolastico. Lo ha detto Martin Pusch., leggendo ilsul fenomenonell’arcidi, fra il 1945 e il 2019. Ilreso noto oggi sui presunti abusi sessuali compiuti nell’Arcicattolica die ...

... accusato di non aver adeguatamente agito in occasione di quattro casi di presuntadel ... Ecco perché nella chiesa e anche ina chi la osserva dal di fuori, dobbiamo rifuggire da ogni ...L'indagine sullanella Chiesa Cattolica in Germania colpisce anche Joseph Ratzinger . Il Papa emerito ... Questi i risultati di un'indagine contenuti in uncommissionato dalla Chiesa ...Oltre il clamore suscitato dal caso Ratzinger, la riflessione del teologo don Pino Lorizio, della Pontificia Università Lateranense. In attesa di sapere cosa c'è di vero (il Papa emerito è accusato di ...Città del Vaticano - Le indiscrezioni che circolavano in Germania nei giorni scorsi su presunte negligenze dell'allora cardinale Ratzinger, quando era arcivescovo a Monaco di Baviera, ...