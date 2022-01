Niederauer | «Il Penzo è 2 millimetri più piccolo degli altri stadi | eppure Allegri disse di temerlo»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Gazzettino intervista Duncan, presidente del Venezia. Tra le sue passioni, oltre al calcio, anche il vino. «Il calcio è come il vino, una passione. Certo, è anche un business, ma con un’anima. Nel pallone, come nel vino, il dividendo non è meramente economico. Nel calcio il mio e nostro business è sostenibile: nel vino la soddisfazione è regalare bottiglie, condividere un buon prodotto». Aggiunge: «Non ho l’aspirazione di fare soldi col pallone, tantomeno col vino. Anzi, noi presidenti i soldi ce li mettiamo». Sul suo allenatore, Zanetti: «Zorro è bravo. Ha perfino fatto progressi enormi con l’inglese. In squadra ha giocatori di 17 nazionalità diverse, comunicare con loro è importante». Quanto a lui, nello spogliatoio preferisce mettere piede il meno possibile. «Io parlo con i giocatori, punto a creare una famiglia. Ma rispetto la sacralità dello ...

