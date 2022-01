(Di giovedì 20 gennaio 2022)2021.15, i riflettori diItalia si accenderanno sued il suo territorio.Dal castello di Miramare, al molo Audace, passando per piazza Unità d’Italia e il borgo di Portopiccolo. Un’occasione immancabile per poter ammirare le bellezze della nostra splendida regione. Appuntamento quindi questa sera21.15 su Sky Uno per ammirare le bellezze del capoluogo del FriuliVenezia Giulia, che per la prima volta ha ospitato la troupe della trasmissione televisiva.La nuova edizione diItalia è in onda ognidal 16 dicembre 2021 su Sky Uno (canale 108,digitale terreste canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anchein viaggio nei Paesi dell’unione ...

Advertising

udine20 : MasterChef fa tappa a Trieste giovedì 20 gennaio alle 21.15 - -

Ultime Notizie dalla rete : MasterChef tappa

Sono riuscito in ciò che volevo, a portare innovazione anche attraverso- afferma lo ... PRIMA: VENEZIA - Nel corso del primo appuntamento, atteso per mercoledi 12 Gennaio alle 21.30 su ...TRENTO . Il talent culinario più famoso d'Italia ha fattoin Trentino e in particolare in Val di Sole per una delle prove in " esterna ": andrà in onda giovedì 13 gennaio alle 21 e 15 su Sky Uno (canale 108 , digitale terreste canale 455 ) la quinta ...Giovedì 20 gennaio alle 21.15, i riflettori di MasterChef Italia si accenderanno su Trieste ed il suo territorio.Dal castello di Miramare, al molo ...Ancora vip al Cimoncino, nella splendida cornice di neve e sole. Sabato mattina è arrivato per sciare lo chef Valerio Braschi, vincitore nel 2017 a soli 18 anni di MasterChef Italia 6. Il giovane di S ...