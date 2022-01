LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Christof Innerhofer davanti a tutti! Quattro italiani nei dieci (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Mi smentisce subito la Seconda linea transalpina Roy Piccard, settimo a +1’21! Bravissimo! 12.40 Gli unici due atleti capaci di inserirsi nelle prime dieci posizioni con un pettorale più alto del 20 sono stati Mattia Casse e Guglielmo Bosca. Appare evidente come la lotta per la convocazione olimpica si stia rivelando fruttuosa in termini di prestazioni. 12.38 Ricordiamo che manca all’appello Pietro Zazzi, ieri splendido quattordicesimo. 12.36 Fantastico Guglielmo, nono a +1”24! Gli azzurri quest’oggi stanno facendo vedere grandi cose e cresce la trepidazione per la gara di domani. Bene così! 12.34 Trentunesimo Giezendanner a +2”22. Vediamo come se la cava il nostro Bosca! 12.32 Dopo il transalpino Blaise Giezendanner partirà Guglielmo Bosca. 12.30 Esce di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Mi smentisce subito lalinea transalpina Roy Piccard, settimo a +1’21! Bravissimo! 12.40 Gli unici due atleti capaci di inserirsi nelle primeposizioni con un pettorale più alto del 20 sono stati Mattia Casse e Guglielmo Bosca. Appare evidente come la lotta per la convocazione olimpica si stia rivelando fruttuosa in termini di prestazioni. 12.38 Ricordiamo che manca all’appello Pietro Zazzi, ieri splendido quattordicesimo. 12.36 Fantastico Guglielmo, nono a +1”24! Gli azzurri quest’oggi stanno facendo vedere grandi cose e cresce la trepidazione per la gara di domani. Bene così! 12.34 Trentunesimo Giezendanner a +2”22. Vediamo come se la cava il nostro Bosca! 12.32 Dopo il transBlaise Giezendanner partirà Guglielmo Bosca. 12.30 Esce di ...

Advertising

CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Cortina 2022 in DIR... - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia ritrova l’Olympia delle Tofane - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: ultima rifinitura sulla Streif per Paris e gli azzurri -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia ritrova l’Olympia delle Tofane - #alpino… -