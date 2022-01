Il padre di Luca Attanasio: quegli arresti in Congo sono un bluff, dubbi anche alla Farnesina (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gli arresti in Congo di quelli che le autorità locali definiscono, con troppa enfasi, gli assassini di suo figlio, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso ucciso il 22 febbraio 2021 nel corso di un agguato assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo non lo convincono. Così come a Salvatore Attanasio non convincono tante altre cose di questa vicenda che le autorità Congolesi vogliono cocciutamente chiudere in fretta anche se ci sono ancora molte tessere del puzzle che non si incastrano. “Per arrivare così vicini a Luca e alla sua scorta, è chiaro che qualcuno all’interno della sua cerchia ristretta deve aver passato delle informazioni sensibili – ragiona in un’intervista a ‘Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gliindi quelli che le autorità locali definiscono, con troppa enfasi, gli assassini di suo figlio, l’ambasciatore italiano, ucciso ucciso il 22 febbraio 2021 nel corso di un agguato assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo non lo convincono. Così come a Salvatorenon convincono tante altre cose di questa vicenda che le autoritàlesi vogliono cocciutamente chiudere in frettase ciancora molte tessere del puzzle che non si incastrano. “Per arrivare così vicini asua scorta, è chiaro che qualcuno all’interno della sua cerchia ristretta deve aver passato delle informazioni sensibili – ragiona in un’intervista a ‘Il ...

