Covid, media: “Figlia neonata di Johnson ‘gravemente colpita ma sta guarendo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spavento per il primo ministro britannico Boris Johnson, la cui Figlia di appena un mese e mezzo sarebbe stata “gravemente colpita” dal Covid-19. Secondo una fonte citata dal Daily Mail, Romy Iris Charlotte Johnson – Figlia del primo ministro e di Carrie Johnson – sarebbe tuttavia “in via di guarigione” dopo aver contratto il virus quando aveva cinque settimane di vita. Giovedì scorso, Downing Street aveva annunciato che un familiare di Johnson era risultato positivo al coronavirus. Secondo il Daily Mail, sarebbe stata la neonata ad essere risultata positiva. Dopo l’annuncio, il primo ministro aveva annullato una visita nel Lancashire e non era apparso in pubblico per alcuni giorni. Un portavoce si era limitato a dichiarare che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spavento per il primo ministro britannico Boris, la cuidi appena un mese e mezzo sarebbe stata “gravemente” dal-19. Secondo una fonte citata dal Daily Mail, Romy Iris Charlottedel primo ministro e di Carrie– sarebbe tuttavia “in via di guarigione” dopo aver contratto il virus quando aveva cinque settimane di vita. Giovedì scorso, Downing Street aveva annunciato che un familiare diera risultato positivo al coronavirus. Secondo il Daily Mail, sarebbe stata laad essere risultata positiva. Dopo l’annuncio, il primo ministro aveva annullato una visita nel Lancashire e non era apparso in pubblico per alcuni giorni. Un portavoce si era limitato a dichiarare che ...

Advertising

AlexBazzaro : Immaginate la stessa situazione (Covid, greenpass, vaccini) con una stampa che fa domande. Inchieste. Pone dubbi.… - TgrRaiCalabria : I dati #covid per gli ospedali della #calabria: occupazione dei posti letto in area medica al 41% (media nazionale… - Agenzia_Ansa : È stata sospesa la professoressa della scuola media di Modena che si era rifiutata di indossare la mascherina Ffp2… - lifestyleblogit : Covid, media: 'Figlia neonata di Johnson gravemente colpita ma sta guarendo' - - sonlucrezia2012 : Senatore SALVINI i media cI parlano deL Covid, della elezione del Capo dello Stato, ma non sappiamo niente dei migr… -