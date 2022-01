Antony Blinken al German Marshall Fund. LIVE su Formiche.net (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quanto è vicina una guerra in Ucraina? La Russia invaderà? Europa e Stati Uniti sono pronti a una risposta coordinata? Sono alcune delle domande in attesa di risposta mentre il Segretario di Stato americano Antony Blinken atterra a Berlino per una visita agli alleati europei. Questo pomeriggio, alle 15.30 ore italiane (09.30 a.m. EST), LIVE su Formiche.net e sui canali social di Formiche, segui la diretta del discorso di Blinken al German Marshall Fund, in collaborazione con Aspen Germany, Atlantic Bruecke e l’American Council on Germany. Leggi su formiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quanto è vicina una guerra in Ucraina? La Russia invaderà? Europa e Stati Uniti sono pronti a una risposta coordinata? Sono alcune delle domande in attesa di risposta mentre il Segretario di Stato americanoatterra a Berlino per una visita agli alleati europei. Questo pomeriggio, alle 15.30 ore italiane (09.30 a.m. EST),su.net e sui canali social di, segui la diretta del discorso dial, in collaborazione con Aspeny, Atlantic Bruecke e l’American Council ony.

