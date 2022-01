Uomini e Donne: commenti a caldo (19/01/2022) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - Mirellamayadado : RT @Isidel_: Ma le fan di Soleil che pensano che chiunque in quella casa, uomini o donne, siano innamorati di Sola. Ma ci sono o ci fanno?… - coniarerivolta : Il mito che il #COVID19 colpirebbe in egual modo ricchi e poveri, uomini e donne, bianchi e neri, è stato smaschera… -