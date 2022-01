Turchia | esplosione nell' oleodotto Kirkuk - Ceyhan | interrotto il flusso del petrolio

Advertising

vittoria281073 : RT @Peter20371: Ma guarda... Che sorpresa... - Esplosione sull'oleodotto Kirkuk-Ceyhan (Turchia - Syria). Il flusso di 110mila barili di… - Rojname_com : Grande esplosione sul principale oleodotto Iraq-Turchia. Bloccato il flusso di petrolio verso l’Europa - Greenrepor… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Turchia: flusso dell'oleodotto Kirkuk-Ceyhan interrotto a causa di una forte esplosione - IacobellisT : AntiDiplomatico:Turchia: flusso dell'oleodotto Kirkuk-Ceyhan interrotto a causa di una forte esplosione - _NonLoS : RT @Peter20371: Ma guarda... Che sorpresa... - Esplosione sull'oleodotto Kirkuk-Ceyhan (Turchia - Syria). Il flusso di 110mila barili di… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia esplosione

Una potentesi e' verificata nell'oleodotto Kirkuk - Ceyhan, nella provincia di Kahramanmaras, a sud - est della. La deflagrazione ha provocato un incendio e contribuito all'aumento dei prezzi ...E' tornato in funzione l'oleodotto Iraq -a seguito di un'nel sud - est dellache aveva danneggiato l'oleodotto che collega Kirkuk (Iraq) a Ceyhan () interrompendo il flusso di petrolio dall'Iraq. Lo ha ...In verde i petroliferi grazie all'estensione del rally del greggio: toccati nella notte i massimi da ottobre 2014 in scia all'interruzione dell'oleodotto Kirkuk-Ceyhan tra Turchia e Iran dovuto a un'e ...Una potente esplosione si e' verificata nell'oleodotto Kirkuk-Ceyhan, nella provincia di Kahramanmaras, a sud-est della Turchia. La deflagrazione ha provocato un incendio e contribuito all'aumento dei ...