Traffico Roma del 19-01-2022 ore 20:00 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sensibilmente calato d’intensità il Traffico sulla rete viaria cittadina e resta qualche problema nel quadrante Nord nei pressi di Prima Porta Dopo un incidente ancora code sulla Tiberina nelle due direzioni all’altezza di via Toffia tutto regolare sul raccordo già appena lizzato da un incidente all’altezza dello svincolo La Rustica incidente che è stato incolonnamenti nelle due direzioni ora non ci sono più problemi tutto regolare anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila terminate le code già segnalate da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e sulla tangenziale per Vico dietro allo svincolo Campi Sportivi la Salaria in direzione di San Giovanni sulla Cristoforo Colombo brevi incolonnamenti a partire da via di Mezzocammino sino al bivio per via di Malafede all’Eur la polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sensibilmente calato d’intensità ilsulla rete viaria cittadina e resta qualche problema nel quadrante Nord nei pressi di Prima Porta Dopo un incidente ancora code sulla Tiberina nelle due direzioni all’altezza di via Toffia tutto regolare sul raccordo già appena lizzato da un incidente all’altezza dello svincolo La Rustica incidente che è stato incolonnamenti nelle due direzioni ora non ci sono più problemi tutto regolare anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila terminate le code già segnalate da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e sulla tangenziale per Vico dietro allo svincolo Campi Sportivi la Salaria in direzione di San Giovanni sulla Cristoforo Colombo brevi incolonnamenti a partire da via di Mezzocammino sino al bivio per via di Malafede all’Eur la polizia locale ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 2 km causa traffico congestionato tra Svincolo Asse Mediano (Km 749,9) e A1 Svincolo Caso… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 6 km causa traffico congestionato tra Svincolo Asse Mediano (Km 749,9) e A1 Svincolo Cent… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 7 km causa traffico congestionato tra Svincolo Asse Mediano (Km 749,9) e A1 Allacciamento… -