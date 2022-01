Si barrica in casa e spara, blitz dei Nocs chiude l'incubo (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Si è conclusa nel migliore dei modi grazie al blitz dei reparti speciali dei Nocs, la giornata di tensione e paura iniziata nel primissimo pomeriggio a Torre del Lago dove un uomo - Gianluigi Ragoni, 44 anni, ex barelliere dell'ospedale Santa Chiara di Pisa – si è barricato nella propria abitazione di via Bohème per opporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio disposto in seguito ad alcune problematiche psichiche registrate negli ultimi giorni. L'uomo, all'arrivo del medico dell'Asl, non solo non ha aperto ma – quando sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco per sfondare la porta con la forza – ha esploso due colpi di pistola calibro 22 (arma risultata poi detenuta illegalmente) da dentro l'appartamento, colpendo per fortuna solo di striscio un vigile del fuoco (per lui 10 giorni di prognosi). Da quel momento ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Si è conclusa nel migliore dei modi grazie aldei reparti speciali dei, la giornata di tensione e paura iniziata nel primissimo pomeriggio a Torre del Lago dove un uomo - Gianluigi Ragoni, 44 anni, ex barelliere dell'ospedale Santa Chiara di Pisa – si èto nella propria abitazione di via Bohème per opporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio disposto in seguito ad alcune problematiche psichiche registrate negli ultimi giorni. L'uomo, all'arrivo del medico dell'Asl, non solo non ha aperto ma – quando sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco per sfondare la porta con la forza – ha esploso due colpi di pistola calibro 22 (arma risultata poi detenuta illegalmente) da dentro l'appartamento, colpendo per fortuna solo di striscio un vigile del fuoco (per lui 10 giorni di prognosi). Da quel momento ...

