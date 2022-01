Quirinale, Berlusconi non molla e prende tempo, in bilico vertice centrodestra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ”Berlusconi continua a contare le ghiande…”, scherza un big azzurro che ha sentito al telefono Silvio Berlusconi, assicurando che l’operazione scoiattolo sul Quirinale va avanti, eccome. Il Cav è ad Arcore e, allo stato, ancora non è stato convocato il vertice di centrodestra previsto per il fine settimana. All’ultimo summit a ‘Villa Grande’ i leader della coalizione si erano lasciati riaggiornandosi a questo venerdì, ma da parte dell’ex premier, raccontano, non sarebbe arrivato alcun invito per dopodomani. E non è escluso, che l’incontro con gli alleati Lega, Fdi e Coraggio Italia slitti alla prossima settimana. Nonostante il rischio di ‘fuoco amico’ e i tanti scettici a sinistra, Berlusconi, assicurano fonti azzurre, non intende mollare il Colle, convinto che se la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ”continua a contare le ghiande…”, scherza un big azzurro che ha sentito al telefono Silvio, assicurando che l’operazione scoiattolo sulva avanti, eccome. Il Cav è ad Arcore e, allo stato, ancora non è stato convocato ildiprevisto per il fine settimana. All’ultimo summit a ‘Villa Grande’ i leader della coalizione si erano lasciati riaggiornandosi a questo venerdì, ma da parte dell’ex premier, raccontano, non sarebbe arrivato alcun invito per dopodomani. E non è escluso, che l’incontro con gli alleati Lega, Fdi e Coraggio Italia slitti alla prossima settimana. Nonostante il rischio di ‘fuoco amico’ e i tanti scettici a sinistra,, assicurano fonti azzurre, non intendere il Colle, convinto che se la ...

