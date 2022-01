Omicron segnerà la fine della pandemia?

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)sarà davvero l’ultima variante di Covid-19? Cosa succederà dopo? Le risposte dell’immunologoCasa Bianca Anthony Fauci “Saremo fuori dallasolo se, dopo, non si svilupperà una variante capace di eludere la risposta immunitaria alla variante precedente“. Lo afferma Anthony Fauci, immunologo e consulenteCasa Bianca, intervenuto a Davos Agenda, un panel virtuale organizzato dal World Economic Forum. Cosa succederà poi? Il Covid-19 sparirà del tutto? Non sarà così secondo Fauci, tuttavia è auspicabile che il virus possa essere trattato in maniera endemica. Spiega Fauci: “Sarà difficile eradicare il Covid-19. Di tutti i virus che hanno colpito l’umanità solo il vaiolo è stato eradicato. Per il Covid-19 ci sarà piuttosto una eliminazione, come è stato per la ...