Omicidio Luca Attanasio | presunti assassini arrestati in Congo

Advertising

Open_gol : La notizia è stata diffusa da alcuni giornalisti si Twitter, che hanno postato le immagini dell’arresto - Adnkronos : #LucaAttanasio, arrestati in Congo presunti assassini ambasciatore italiano. #ultimora - indiepatico : Novità sul caso dell'omicidio dell'Ambasciatore Attanasio - dieffepi : RT @Avvenire_Nei: Lo ha annunciato la polizia congolese, aggiungendo che il principale sospettato dell'uccisione dell'ambasciatore italiano… - News_24it : SONNINO – Secondo quanto riportato da numerosi giornalisti del posto su Twitter, sarebbero stati arrestati in Congo… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Luca

L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo,Attanasio, 43 anni, morì con il carabiniere della sua scorta e l'autista il 22 febbraio 2021 raggiunto da colpi di arma da fuoco ...Una attenta verifica e prudente valutazione delle notizie che arrivano dal Congo sono in atto in queste ore, in Procura, a Roma, nell'ambito dell'indagine relativa all'dell'ambasciatoreAttanasio e del suo carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci. In base a quanto riferiscono fonti dell'ufficio giudiziario i pm di piazzale Clodio chiederanno per vie ...La polizia del Congo avrebbe arrestato i presunti assassini dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021.I sei arrestati farebbero parte di tre diversi gruppi criminali di Goma, la regione dell’Est del paese dove l’ambasciatore italiano Luca Attanasio è stato ucciso lo scorso 22 febbraio in un'imboscata.