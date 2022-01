Nel dehor con il green pass intestato ad altri: 3 denunce (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Seduti al bar e intenti a consumare ma con un green pass intestato ad altre persone. Ad accorgersene i vigili del Reparto di polizia commerciale della polizia municipale di Torino durante un controllo nei dehors. In particolare in piazzetta IV marzo, nel centro cittadino, in due locali sono state trovate tre persone che sedevano a consumare con un green pass che non era intestato a loro. Un quarantaseienne di nazionalità italiana e due uomini di nazionalità romena di 47 e 48 anni, avevano il certificato verde di un’altra persona. I tre uomini sono stati sanzionati per inosservanza della normativa vigente sulla certificazione verde Covid-19 e saranno denunciati per sostituzione di persona. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Seduti al bar e intenti a consumare ma con unad altre persone. Ad accorgersene i vigili del Reparto di polizia commerciale della polizia municipale di Torino durante un controllo neis. In particolare in piazzetta IV marzo, nel centro cittadino, in due locali sono state trovate tre persone che sedevano a consumare con unche non eraa loro. Un quarantaseienne di nazionalità italiana e due uomini di nazionalità romena di 47 e 48 anni, avevano il certificato verde di un’altra persona. I tre uomini sono stati sanzionati per inosservanza della normativa vigente sulla certificazione verde Covid-19 e saranno denunciati per sostituzione di persona. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Nel dehor con il green pass intestato ad altri: 3 denunce - invigileattesa : Non hanno ancora capito che mettere il sgp per bere un caffe’ all’aperto nel dehor del loro bar non e’ una punizion… - GibelliTiziana : @GianpieroScanu Stasera a Pordenone: vado a sedermi nel dehor di un bar vicino al Comune con un mio collega alle 17… - moussedisalmone : @NewEconomy17 Per intenderci, questo e' un ottimo piccolo ristorante a Torino. Lo scorso anno bisognava prenotare a… - ParagoneLuigi : @GGFF02417981 @Agenzia_Ansa Io ho il SGP da guarigione e continuo a mangiare nel dehor della mensa con gli altri co… -