L’Inter vince ai supplementari con l’Empoli ed è quarti di Coppa (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'Empoli sfiora il colpaccio a San Siro, va sotto 1-0 (gol di Sanchez subentrato all`infortunato Correa) e ribalta la gara nella ripresa grazie a Bajrami e al colpo di testa di Cutrone con deviazione di Radu nella propria porta. Nel recupero una semirovesciata di Ranocchia manda la gara ai supplementari. Inzaghi manda in campo Sensi (in partenza con destinazione Samp) e il centrocampista nerazzurro fa 3-2 con un bel diagonale che qualifica l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'Empoli sfiora il colpaccio a San Siro, va sotto 1-0 (gol di Sanchez subentrato all`infortunato Correa) e ribalta la gara nella ripresa grazie a Bajrami e al colpo di testa di Cutrone con deviazione di Radu nella propria porta. Nel recupero una semirovesciata di Ranocchia manda la gara ai. Inzaghi manda in campo Sensi (in partenza con destinazione Samp) e il centrocampista nerazzurro fa 3-2 con un bel diagonale che qualifica l'Inter aidi finale diItalia.

Advertising

SerieA : Super Campioni ???? Si riempie la bacheca ???: l’@Inter vince la #SupercoppaFrecciarossa al termine dei tempi suppleme… - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - SkySport : INTER-JUVENTUS 2-1 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #McKennie (25') ? rig. #LautaroMartinez (34') ?… - LucaMourinhismo : Ritorno di Mourinho a San Siro contro l'Inter, la Roma non vince M A I - InterClubIndia : RT @InterClub1908: ?????#CoppaItaliaFrecciarossa #InterEmpoli 3-2 l'@Inter se la complica ma vince con i gol di #Sanchez, #Ranocchia e #Sensi… -