Lecce, 22 arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta Operazione della guardia di finanza di Lecce e della Scico di Roma contro il traffico di migranti. Sono arrestate 22 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta Operazionea guardia di finanza dia Scico di Roma contro il traffico di migranti. Sono arrestate 22 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecce arresti Traffico migranti, operazione con arresti a Lecce L'operazione è condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e lo Scico di Roma, in collaborazione con la Polizia greca ed albanese, diretti dalla Procura di Lecce, con il ...

Vasta operazione della Finanza contro l'immigrazione clandestina: colpito il centro europeo dello sfruttamento Maxi operazione contro il traffico illecito di migranti: colpito il centro europeo dello sfruttamento organizzato dell'immigrazione clandestina, arresti anche all'estero. Il Comando Provinciale della ...

