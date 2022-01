La Polizia Postale ha individuato e denunciato l’autore no-vax di un post d’odio contro Sassoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non sono passati nemmeno dieci giorni dalla morte di David Sassoli, ex Presidente del Parlamento Europeo, e – come da prassi in questi ultimi tempi – non sono mancate le allusioni a una presunta correlazione tra la sua morte e il vaccino anti Covid. La questione è stata smentita dal suo stesso staff via social ma non è assolutamente bastato. Quando ancora dovrebbe esserci un rispettoso silenzio, sempre sui social sono emersi moltissimi messaggi che, una volta di più, vedono i nov-vax contro Sassoli alludendo al legame che non c’è è riversando odio in rete. LEGGI ANCHE >>> Che senso ha invitare Francesca Donato, farle dire fake news su Sassoli e poi toglierle l’audio? Cosa emerge dal monitoraggio della Polizia postale dei nov-vax contro ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non sono passati nemmeno dieci giorni dalla morte di David, ex Presidente del Parlamento Europeo, e – come da prassi in questi ultimi tempi – non sono mancate le allusioni a una presunta correlazione tra la sua morte e il vaccino anti Covid. La questione è stata smentita dal suo stesso staff via social ma non è assolutamente bastato. Quando ancora dovrebbe esserci un rispettoso silenzio, sempre sui social sono emersi moltissimi messaggi che, una volta di più, vedono i nov-vaxalludendo al legame che non c’è è riversando odio in rete. LEGGI ANCHE >>> Che senso ha invitare Francesca Donato, farle dire fake news sue poi toglierle l’audio? Cosa emerge dal monitoraggio delladei nov-vax...

