I soldi per internet veloce ci sono, mancano i lavoratori e i bandi sono in ritardo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La digitalizzazione dell’Italia rientra tra le massime priorità del governo attuale e gli obiettivi sono ambiziosi. I fatti, però, evidenziano come stiamo effettivamente arrancando. Parliamo dei 3,7 miliardi messi in campo dal governo per portare internet veloce entro giugno 2026 a sette milioni di numeri civici: le difficoltà che stanno emergendo in questo sono molte, come segnalato durante un’audizione del ministro Vittorio Colao in Commissione Trasporti alla Camera. LEGGI ANCHE >>> Tim e Oracle e il piano congiunto per i servizi multicloud: «Sosteniamo la digitalizzazione della PA» internet veloce nelle case degli italiani, problemi di ritardi tra lavoratori e bandi Come evidenziato sul cartaceo di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La digitalizzazione dell’Italia rientra tra le massime priorità del governo attuale e gli obiettiviambiziosi. I fatti, però, evidenziano come stiamo effettivamente arrancando. Parliamo dei 3,7 miliardi messi in campo dal governo per portareentro giugno 2026 a sette milioni di numeri civici: le difficoltà che stanno emergendo in questomolte, come segnalato durante un’audizione del ministro Vittorio Colao in Commissione Trasporti alla Camera. LEGGI ANCHE >>> Tim e Oracle e il piano congiunto per i servizi multicloud: «Sosteniamo la digitalizzazione della PA»nelle case degli italiani, problemi di ritardi traCome evidenziato sul cartaceo di ...

Advertising

elenabonetti : Oggi ho siglato in Rai insieme alla Presidente Soldi il memorandum “#NoWomenNoPanel. Senza donne non se ne parla'.… - reportrai3 : Le società del gruppo Lotito da una parte drenano soldi dalla SS Lazio, dall’altra restituiscono. Società che hanno… - europainitalia : Oggi alla sede Rai di Viale Mazzini @AParentiEU, la Presidente della Rai Marinella Soldi, il Ministro @elenabonetti… - 5secondsofzajn : Non capisco la gente che spende i soldi per andarsi a fare la vacanza a Dubai, in Qatar e simili quando esistono po… - giornalettismo : La strada che porta all'#Italia digitale con #internet veloce per tutti è piena di ostacoli -