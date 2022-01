Francisco Gento … calciatore unico

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Raffaele Ciccarelli) – Ci sono giocatori che, pur lontani nel tempo, sono stati così importanti protagonisti della loro epoca da essere entrati nell’immaginario collettivo Uno di questi è sicuramente, che ha lasciato la vita terrena in queste ore per entrare definitivamente nel Mito.ha speso tutta la sua vita calcistica al Real, dopo gli inizi al Racing Santander, contribuendo a consolidarne la leggenda fin dagli albori di quella che è diventata la sua competizione per eccellenza, la Coppa dei Campioni. Ferenc Puskas, Raymond Kopa, Hector Rial e Alfredo Di Stefano furono gli altri sodali che innervarono quella squadra dei sogni, e nessuna di queste leggende è, può essere, ignorata da quanti seguono il calcio, tifosi antichi o giovani di primo pelo.era un’ala ...

In carriera ne ha vinte 5, quattro col Real e una proprio con lo United, con l'obiettivo (non) dichiarato di conquistarne un'altra per raggiungere, stella del Real anni '50 - 60 ...'Paco', figlio della Cantabria, destinato inizialmente a una vita fra le vacche ma troppo forte, agile e scattante per esaurire così un'esistenza votata alla leggenda, la meraviglia e ...Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus alla fine dello scorso calciomercato estivo per far ritorno al Manchester United ...Si è spento Francisco ‘Paco’ Gento, bandiera e presidente onorario del Real Madrid capace di vincere per ben sei volta la Coppa Campioni. È scomparso all’età di 88 anni l’ex calciatore spagnolo e pres ...