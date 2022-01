Doc Nelle Tue Mani 2 | Ecco Perché Lorenzo Non è Più Nella Fiction!

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) DocTue2: già all’inizio della seconda stagione, il dottorLazzarini ha perso la vita. Le ragioni di questo addio sono legate anche al suo interprete, Gianmarco Saurino… È iniziata ufficialmente la seconda stagione di DocTue. Le vicende del dottor Fanti sono ambientate, questa volta, a febbraio 2020, nei primi giorni dopo l’inizio della pandemia di Covid-19. Proprio a causa dei primi contagi ha perso la vitaLazzarini.è stata presa questa decisione. DocTue2:muore dopo essere stato contagiato! La seconda stagione di DocTuesi apre con l’esplosione del Covid-19 in Lombardia. ...

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - Mauxa : Serie tv Doc - Nelle tue mani - video - TheDeiv_ : @erosimpatica L'asimmetria è una figata, daiii! Sia nelle persone, sia nelle cose (ovviamente... limitata a partico… - ZonNapoli : #TV #DocNelleTueMani - Le anticipazioni della puntata del 20 gennaio di #DOC2 L'ESAME DI ANDREA --->… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

...a data da destinarsi le partite di oggi tra ProseccoImoco e Volley Bergamo 1991 (recupero della 13° giornata) e di domenica 23/1 a Novara tra Igor Gorgonzola e ProseccoImoco ....Il loro rapporto nasce in un maneggio di Roma, dove l'attrice si era recata per svagarsi, durante le riprese ditue mani. "Stavo girandoa Roma. Un sabato mattina ho digitato su ...Il successo della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, ma anche Kendrick Lamar, Marracash e Denzel Washington: dialogo su IG con Alberto Malanchino ...Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni, Giusy Buscemi è Lucia Ferrari: "Entro in gioco io" Il ritorno di Doc-Nelle tue mani è stato accolto dal pubblico di ...