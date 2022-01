Dagli acquisti al tempo libero, italiani sempre più abituati ai device digitali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dall’intrattenimento ai pagamenti fino alla salute: tutto passa sempre più da un dispositivo elettronico e con la pandemia la tendenza si è rafforzata ulteriormente, facendo evolvere abitudini e stili di vita. Deloitte ha presentato i risultati del Digital Consumer Trends Survey 2021, un’indagine basata su oltre 2 mila interviste a persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni, realizzata per comprendere meglio un fenomeno spinto soprattutto dalla Gen-Z. “I device digitali fanno sempre più parte della vita quotidiana degli italiani. La loro importanza è cresciuta con la pandemia ed è destinata ad affermarsi ancora di più in futuro in ambiti come la salute, il tempo libero e gli acquisti. Allo stesso tempo i consumatori ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dall’intrattenimento ai pagamenti fino alla salute: tutto passapiù da un dispositivo elettronico e con la pandemia la tendenza si è rafforzata ulteriormente, facendo evolvere abitudini e stili di vita. Deloitte ha presentato i risultati del Digital Consumer Trends Survey 2021, un’indagine basata su oltre 2 mila interviste a persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni, realizzata per comprendere meglio un fenomeno spinto soprattutto dalla Gen-Z. “Ifannopiù parte della vita quotidiana degli. La loro importanza è cresciuta con la pandemia ed è destinata ad affermarsi ancora di più in futuro in ambiti come la salute, ile gli. Allo stessoi consumatori ...

fra_lau16 : RT @MirandolaCom: [Consumi o scegli? La sfida al greenwashing passa dagli acquisti] Un articolo di @LPozzar per l’inserto di @Avvenire_Nei,… - LPozzar : RT @MirandolaCom: [Consumi o scegli? La sfida al greenwashing passa dagli acquisti] Un articolo di @LPozzar per l’inserto di @Avvenire_Nei,… - MirandolaCom : [Consumi o scegli? La sfida al greenwashing passa dagli acquisti] Un articolo di @LPozzar per l’inserto di… - ferriclaudio : RT @agrimpresa: Il Covid non ferma l’ascesa delle carni bianche. A confermarlo @_Unaitalia l’associazione che rappresenta oltre il 90% dell… - agrimpresa : Il Covid non ferma l’ascesa delle carni bianche. A confermarlo @_Unaitalia l’associazione che rappresenta oltre il… -