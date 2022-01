Coppa Italia 2021/2022, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, ecco gli accoppiamenti sempre aggiornati del prossimo turno della Coppa nazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei quarti, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito il tabellone completo delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio. quarti DI finale JUVENTUS vs SASSUOLO FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs LAZIO Roma / Lecce vs Inter / Empoli SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildeididi, ecco glisempre aggiornati del prossimo turno dellanazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito ilcompleto delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio.DIJUVENTUS vs SASSUOLO FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs LAZIO Roma / Lecce vs Inter / Empoli SportFace.

juventusfc : Nove precedenti in Coppa Italia tra Juve e Samp. Su @JuventusTV un tuffo nel passato ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - juventusfc : ?? 12 dicembre 2001 Cinque gol per continuare la corsa in Coppa Italia ?????????? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - usem0299 : @Ruttosporc Che noia sta coppa italia, con questa formula ogni anno uguale - siamo_la_Roma : ?? #Sassuolo ai quarti di #CoppaItalia ?Battuto il #Cagliari 1-0 ?? Nei quarti sfiderà la #Juventus #ASRoma -