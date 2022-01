Controlli e chiusure di locali in Barriera di Milano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle ultime 48 ore gli agenti del commissariato Barriera di Milano operatori della Polizia Municipale e del Servizio di igiene ASL hanno eseguito Controlli in sei esercizi commerciali tra corso Giulio Cesare e corso Palermo, via Montanaro, via Sesia, via Malone. In seguito a carenze nelle condizioni igienico sanitarie una gastronomia africana di corso Palermo è stata sottoposta a chiusura. Nelle vicinanze invece una sala giochi è stata chiusa perchè al suo interno erano presenti undici cittadini stranieri, quattro dei quali sprovvisti di greenpass. Infine, all’interno di un bar caffetteria della zona, al bancone era presente una cittadina straniera irregolare e destinataria di decreto di espulsione: il gestore è stato denunciato per l’impiego di manodopera priva di autorizzazione al soggiorno ed è stato accertato anche il furto ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle ultime 48 ore gli agenti del commissariatodioperatori della Polizia Municipale e del Servizio di igiene ASL hanno eseguitoin sei esercizi commerciali tra corso Giulio Cesare e corso Palermo, via Montanaro, via Sesia, via Malone. In seguito a carenze nelle condizioni igienico sanitarie una gastronomia africana di corso Palermo è stata sottoposta a chiusura. Nelle vicinanze invece una sala giochi è stata chiusa perchè al suo interno erano presenti undici cittadini stranieri, quattro dei quali sprovvisti di greenpass. Infine, all’interno di un bar caffetteria della zona, al bancone era presente una cittadina straniera irregolare e destinataria di decreto di espulsione: il gestore è stato denunciato per l’impiego di manodopera priva di autorizzazione al soggiorno ed è stato accertato anche il furto ...

