Conte difende Grillo | Indagato? I giornali enfatizzano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Non abbiamo una intesa, troveremo un presidente comune per tutti i partiti. Siamo fronti a un confronto ampio e condiviso, l'incontro è andato molto bene", dice il leader del M5s Giuseppedopo il faccia a faccia con il segretario del pd Enrico Letta e il ministro Roberto Speranza. "Nei prossimi giorni avrete delle proposte più avanti ma solo dopo l'incontro con le altre forze". L'ex premier poi si spende in parole di solidarietà verso il "garante" del M5s, Beppe, dopo la notizia dell'indagine della procura di Milano nei suoi confronti. "Esprimo la mia vicinanza a Beppe, perché ho visto che moltihanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno la piena legittimità del suo operato. ne sono assolutamente sicuro"

Advertising

cathomeless13 : @EuFab3 Vabbè quando parla di draghi gli vanno gli occhi all’indietro e non è lucido, capisco che il suo mito sia C… - Solepassiotrash : Un’altra cessa che difende a tutti i costi il conte che oggi mi fa girare i coglioni Ti sto bloccando #jeru… - elevisconti : @AlRobecchi Scusi eh, lei difende conte da una critica insultando, fraintendendo appositamente il testo della criti… - LaBudenovka : @ValeryMell1 @matteorenzi @Palazzo_Chigi Ma quali vedove di Conte ? Io sono Marxista-Leninista e il comportamento d… - LaBudenovka : @ValeryMell1 @AnnaMariaDeFalc Ma quali linea guida UE ? No,no. Ha solo fatto lo sporco gioco di Confindustria e Ban… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte difende

'Non abbiamo una intesa, troveremo un presidente comune per tutti i partiti. Siamo fronti a un confronto ampio e condiviso, l'incontro è andatoLa politica non sicon la fraseologia (è proprio sicuro Piero Ignazi che Draghi è un conservatore, mentreè una personalità di sinistra?) ma con l'intelligenza tattica e la visione ..."Non abbiamo una intesa, troveremo un presidente comune per tutti i partiti. Siamo fronti a un confronto ampio e condiviso, l'incontro è andato ...La bufera sul fondatore per i finanziamenti da Moby aumenta il caos nel Movimento. Il vertice sul Quirinale finisce con un niente di fatto. Il leader vede Letta e Speranza, poi tenterà il dialogo con ...