Chi è Checco Zalone, dal palco di Zelig al cinema (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Checco Zalone è il classico personaggio televisivo e cinematografico che divide il pubblico: ogni volta che ne combina una fa indignare qualcuno. Tutti ricordiamo le polemiche per Immigrato, ma non sono mancati i nasi storti per L’Immunità Di Gregge e Vacinada. Canzoni, o meglio caricature che il comico pugliese rende in musica per prendere in giro l’italiano medio. Quest’anno sarà ospite al Festival di Sanremo 2022. Chi è Checco Zalone Il vero nome di Checco Zalone è Luca Medici, e nasce a Capurso (Bari) il 3 febbraio 1977. Il suo nome d’arte deriva dall’espressione: “Che cozZalone!”, che sta ad indicare una persona particolarmente eccentrica e tamarra. Laureato in giurisprudenza presso l’Università Aldo Moro di Bari, tenta un concorso come ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è il classico personaggio televisivo etografico che divide il pubblico: ogni volta che ne combina una fa indignare qualcuno. Tutti ricordiamo le polemiche per Immigrato, ma non sono mancati i nasi storti per L’Immunità Di Gregge e Vacinada. Canzoni, o meglio caricature che il comico pugliese rende in musica per prendere in giro l’italiano medio. Quest’anno sarà ospite al Festival di Sanremo 2022. Chi èIl vero nome diè Luca Medici, e nasce a Capurso (Bari) il 3 febbraio 1977. Il suo nome d’arte deriva dall’espressione: “Che coz!”, che sta ad indicare una persona particolarmente eccentrica e tamarra. Laureato in giurisprudenza presso l’Università Aldo Moro di Bari, tenta un concorso come ...

