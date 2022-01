Calo Brahim Diaz | il confronto con l' ultimo Calhanoglu

Advertising

pasqlaragione : @Zoroback_023 @p__antonio Io credo in Brahim Diaz. Ha avuto il calo dopo il Covid. Mi sembra solo poco lucido, fors… -

La Gazzetta dello Sport

Dopo un ottimo inizio di stagione, il rendimento diDiaz è andato calando: il confronto dei suoi numeri con quelli della scorsa stagione di Hakan Calhanoglu, da cui ha ereditato la maglia numero 10 del Milan.non pervenuto. Che succede? È cambiata il linguaggio per dialogare con i compagni? Ildi rendimento lo ha reso meno sfacciato quando la porta si avvicina? La certezza è che il cambio di ...Dopo un ottimo inizio di stagione, il rendimento di Brahim Diaz è andato calando: il confronto dei suoi numeri con quelli della scorsa stagione di Hakan Calhanoglu, da cui ha ereditato la maglia numer ...I rossoneri hanno perso ritmo dopo la partenza lanciata ma Pioli studia un nuovo decollo. Ecco i nodi da sciogliere subito per non perdere terreno dall'Inter ...