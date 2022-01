Calciomercato Milan: in lista c’è anche un difensore dell’Ajax (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel complicato Calciomercato del Milan, la ricerca di un difensore è all’ordine del giorno: il nome nuovo è l’olandese Schuurs Da un’olandese all’altro nel Calciomercato di casa Milan. Se il sogna Botman rimarrà probabilmente irrealizzato a gennaio, ecco che un nuovo Tulipano entra in lizza tra i papabili per il reparto arretrato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il classe ’99 Perr Schuurs è osservato molto da vicino da Maldini e Massara. Il potente centrale ha da poco rinnovato fino al 2025 con l’Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel complicatodel, la ricerca di unè all’ordine del giorno: il nome nuovo è l’olandese Schuurs Da un’olandese all’altro neldi casa. Se il sogna Botman rimarrà probabilmente irrealizzato a gennaio, ecco che un nuovo Tulipano entra in lizza tra i papabili per il reparto arretrato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il classe ’99 Perr Schuurs è osservato molto da vicino da Maldini e Massara. Il potente centrale ha da poco rinnovato fino al 2025 con l’Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24.

