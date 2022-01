A un cardiopatico un cuore di maiale, Colledan: “Importante, sono in calo gli organi utilizzabili” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È di pochi giorni fa l’annuncio del primo trapianto al mondo di un cuore di maiale in un uomo cardiopatico. Tecnicamente, si parla di “xenotrapianto” (trapianto da una specie animale ad un’altra). Si può facilmente comprendere come un tale esperimento, se coronato da un effettivo e duraturo successo, potrebbe rappresentare una significativa soluzione alla cronica carenza di organi da trapiantare, a fronte di lunghe liste di pazienti in attesa di ricevere una chance di vita. L’innovativo intervento, realizzato da un’equipe di medici della University of Maryland School of Medicine (Usa), coordinati dall’esperto chirurgo Bartley P. Griffith, è stato effettuato su David Bennett, un paziente 57enne affetto da una forma gravissima di aritmia che lo avrebbe in breve portato alla morte. A pochi giorni dal trapianto, David ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È di pochi giorni fa l’annuncio del primo trapianto al mondo di undiin un uomo. Tecnicamente, si parla di “xenotrapianto” (trapianto da una specie animale ad un’altra). Si può facilmente comprendere come un tale esperimento, se coronato da un effettivo e duraturo successo, potrebbe rappresentare una significativa soluzione alla cronica carenza dida trapiantare, a fronte di lunghe liste di pazienti in attesa di ricevere una chance di vita. L’innovativo intervento, realizzato da un’equipe di medici della University of Maryland School of Medicine (Usa), coordinati dall’esperto chirurgo Bartley P. Griffith, è stato effettuato su David Bennett, un paziente 57enne affetto da una forma gravissima di aritmia che lo avrebbe in breve portato alla morte. A pochi giorni dal trapianto, David ...

